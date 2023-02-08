Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ефремове
Трое пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в городе Ефремов Тульской области остаются в больнице, сообщили РБК в местном минздраве.
Двое раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние третьего оценивается как тяжелое.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ефремове 7 февраля. В результате обрушился подъезд, погибли пять человек, семерых живыми вытащили из-под завалов.
Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы, сообщили в ведомстве. В разборе завалов и поиске пострадавших участвуют 408 человек, задействовано 114 единиц техники.
Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения. По поручению губернатора Алексея Дюмина создан штаб по ликвидации последствий взрыва.
«Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка», — сообщил Дюмин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). На месте происшествия работают следователи и криминалисты комитета по Тульской области.