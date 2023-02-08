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Новак увидел в решении ЕС легализацию серых схем по нефтепродуктам

Вице-премьер Новак: российские нефтепродукты остаются востребованными в Европе
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Исключение двух видов российского топлива из-под действия потолка цен на нефть показывает, что нефтепродукты и нефть России остаются востребованными в странах Евросоюза. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По словам Новака, ряд нефтепродуктов исключили из-под санкций для легализацией серых схем поставок топлива. Вице-премьер считает, что российская нефтяная отрасль будет работать стабильно, несмотря на введение ЕС эмбарго на поставку нефтепродуктов.

Запрет на поставку в ЕС российских нефтепродуктов начал действовать 5 февраля. За два месяца до этого, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти.

Одновременно с ним Евросоюз и страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель. 3 февраля cтраны договорились установить предельную цену на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель (дизельное топливо), а на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут), — на уровне $45 за баррель.

7 февраля Еврокомиссия пояснила, что эмбарго на поставки нефтепродуктов из России и предусмотренный им ценовой потолок не касаются нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом, а также смесей российского топлива с нефтепродуктами из других стран, если они смешаны на территории третьих стран.

Теги
Александр Новак нефтепродукты Евросоюз санкции нефть
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