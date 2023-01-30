В Японии назвали неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Отказ России согласовать консультации по договоренностям о морском промысле для японских рыбаков у Южных Курильских островов — неприемлемая мера, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. Трансляция доступна на сайте японского кабмина.

«Меры, принятые Россией, являются неприемлемыми. Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать помысел 2023 года», — сказал он.

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