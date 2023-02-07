Глава МИД Японии: Токио придерживается курса на заключение договора с Россией по Курилам

Токио заявил о курсе на мирный договор с Москвой при сохранении санкций

Ёсимаса Хаяси (Фото: George Wendt / Getty Images)

Япония придерживается курса на заключение с Россией мирного договора, хотя и поддерживает введение санкций против Москвы, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Трансляция велась на YouTube-канале японского внешнеполитического ведомства.

«Хотя отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, мы твердо придерживаемся курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал Хаяси, отметив, что Токио поддерживает введение санкций против Москвы (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года в связи с введением Японией санкций после событий на Украине российский МИД объявил, что Москва выходит из диалога с Токио по заключению мирного соглашения. Кроме того, осенью Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии.

В апреле Министерство иностранных дел Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет обозначило «северные территории» — так Токио называет Южные Курилы — как «оккупированные». «Синяя книга» публикуется ежегодно с 1957-го, ее обновленная версия была представлена 22 апреля на заседании кабинета министров.

В декабре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации он не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора.