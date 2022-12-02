Премьер Японии: условий для обсуждения мирного договора с Россией пока нет

В Японии не увидели условий для подписания мирного договора с Россией

Японская сторона не видит в нынешней ситуации условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дискуссии в парламенте.

«Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ. Тем не менее мы продолжим твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал Кисида (цит. по ТАСС).

При этом накануне Кисида провел встречу с представителями префектуры Хокайдо. Согласно японскоми административному делению, именно к этой префектуре относятся Курильские острова. Россия считает Курилы своей территорией.

На встрече с японским премьером представители Хокайдо потребовали вернуть острова Японии. В ответ Кисида заявил, что хочет решить территориальный спор с Россией мирным путем. Представители префектуры также потребовали возобновить программу обмена между россиянами и японцами, проживающими на острове. Ранее программу приостановили из-за военной операции России на Украине.

Ранее Кусида сказал, что, несмотря на «тяжелые отношения» двух стран, Токио намерен продолжить политику, «направленную на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора».



Территориальный спор касается Южных Курильских островов: Кунашира, Шикотана, Итурупа, а также гряды Хабомаи. До Второй мировой войны они были японскими, но по ее итогам отошли к СССР. Токио считает это незаконным, иногда называя территории «временно оккупированными». Между Японией и Россией, как правоприемницей СССР, до сих пор не подписан мирный договор.