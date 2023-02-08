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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении

Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении в Турции и Сирии
При землетрясении в Турции сдвинулась Аравийская тектоническая плита. На одной ее части произошел «сброс напряжения», но вся плита стала активной, что может привести к новым подземным толчкам, считает сейсмолог Анна Люсина
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции (Фото: Денис Соловых / ТАСС)

Сейсмическая активность из-за смещения Аравийской плиты (географически соответствует Аравийскому полуострову) от Анатолийской (континентальная тектоническая плита, которая почти вся расположена на территории Турции) на 3 м распространится и на другие части плиты, сообщила РБК кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина.

«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты. <...> То есть перераспределения напряжений может привести к тому, что появятся новые землетрясения на довольно удаленных территориях», — пояснила Люсина.

С ней согласен ведущий исследователь Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Гуидо Вентура. Он заявил ТАСС, что следует следить за афтершоками после землетрясения в Турции и посмотреть, «какова будет миграция подземных толчков». По его мнению, землетрясения могут возникнуть в районе Мертвого моря и в Ираке, но это будет ясно только после наблюдения за сейсмоактивностью в регионе.

Ранее о сдвижении Аравийской плиты на 3 м рассказал президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони.

«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — пояснил Дольони.

Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении
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В его словах усомнился директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Как рассказал Шебалин РБК, смещение на 3 м характерно для землетрясений с амплитудой 9.

«И даже если бы было смещение порядка метра, то это было бы только в очаге смещения Анатолийской плиты. Я не верю в это заявление, по-видимому, там неточный перевод, или как-то искажена информация», — считает Шебалин.

Магнитуда двух землетрясений в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны составила более 7, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу крупнейшей в истории страны за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии. По последним данным, от землетрясения погибли 5434 человека в Турции и 1509 человек в Сирии.

Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении
Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Турция Сирия землетрясение новости
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