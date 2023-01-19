Постпред при ЕС заявил об отсутствии переговоров по миру «по-корейски»

И.о. постпреда при ЕС Логвинов: контактов по урегулированию по «корейскому сценарию» нет

Представители России и Евросоюза не обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе по «корейскому сценарию», заявил в интервью «Известиям» исполняющий обязанности постоянного представителя Москвы при ЕС Кирилл Логвинов.

«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте «корейского варианта», но и в принципе», — сказал он.

Дипломат добавил, что на данный момент Москва не доверяет Брюсселю как возможному посреднику.

О том, что российская сторона может предложить «корейский вариант» урегулирования конфликта, заявил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это «38-я параллель», — говорил он.

Речь идет о подписанном в 1953 году соглашении, согласно которому по 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Заключение этого договора стало формальным окончанием боевых действий в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирное соглашение между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключено до сих пор.

При этом, по словам Данилова, в Южной Корее жалеют о заключении этого договора.

В Кремле заявление секретаря СНБО назвали уткой. «Оно (сообщение. — РБК) несправедливо, никто об этом не говорит. Это очередная утка», — сказал пресс-секретарь президента России Песков.