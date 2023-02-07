Президент Грузии призвала сидящего в тюрьме Саакашвили уйти из политики

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала находящегося в заключении экс-главу государства Михаила Саакашвили уйти из политики страны. Об этом говорится в заявлении грузинского лидера, опубликованном на сайте администрации Грузии.

«Учитывая заявления бывшего президента [Саакашвили], и в результате того, что он не признает и не кается в совершении преступлений, в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и фактически репутации страны, следовательно, и ее европейских шансов», — заявила Зурабишвили.

Президент добавила, что даже если помилует Саакашвили, то он все равно не сможет покинуть тюрьму, поскольку против него возбудят новые уголовные дела. По ее мнению, бывший глава государства вел неправильную политику, отойдя от идеи по вступлению в Евросоюз и выполнения 12 рекомендаций, которые ЕС предоставил Грузии для получения статуса кандидата в члены организации. Зурабишвили считает, что бывший глава государства держит Грузию в заложниках.

6 февраля суд в Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении из-под ареста по состоянию здоровья. На этом настаивали его адвокаты. Сам он не присутствовал на заседании суда и оглашении решения из-за плохого самочувствия. Находясь в СИЗО, Саакашвили неоднократно объявлял голодовку, после чего его здоровье начало ухудшаться. Его перевели в больницу. В начале декабря 2022 года медэксперты из нескольких стран поставили ему десять основных диагнозов, среди которых нейропсихологические болезни, анорексия и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В связи с принятием такого решения грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» прекратила парламентскую деятельность. Основателем партии является Саакашвили.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд — с 2004 по 2013 год. Позже он стал председателем Одесской областной государственной администрации и советником бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он дал ему украинское гражданство, из-за чего Саакашвили отказался от грузинского.

В 2017-м Порошенко лишил его украинского паспорта, а в феврале 2018-го политик был депортирован из страны. В 2021 году он вернулся в Грузию и был задержан. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.