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Партия Саакашвили объявила о переходе на «чрезвычайный режим»

Грузинская партия Михаила Саакашвили объявила о прекращении парламентской деятельности
Митинг сторонников Михаила Саакашвили, архивное фото
Митинг сторонников Михаила Саакашвили, архивное фото (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» прекращает парламентскую деятельность, заявил председатель партии Леван Хабеишвили, передает «Гражданская Грузия». Основателем партии является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Такое решение было принято после того, как Тбилисский городской суд 6 февраля отказался освободить Саакашвили из тюрьмы.

По словам Хабеишвили, партия перейдет на «чрезвычайный режим» и будет проводить митинги. «Отныне высокопоставленным лицам «Грузинской мечты» [правящая партия Грузии] покоя не будет. После этого брифинга первым это почувствует премьер-министр Гарибашвили», — добавил он.

На освобождении Саакашвили настаивали его адвокаты. Однако суд в Тбилиси отказал бывшему президенту в освобождении из-под ареста по состоянию здоровья.

Представитель специальной пенитенциарной службы страны, которая отвечает за содержание под стражей, Ника Абрамишвили на суде выступила против их ходатайства и заявила, что представленное суду медицинское заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни экс-президента.

Теги
Михаил Саакашвили Грузия Единое Национальное движение
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