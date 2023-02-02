Киев напомнил Грузии о традициях НКВД и потребовал отдать ему Саакашвили

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters)

МИД Украины выразил решительный протест из-за «негуманного обращения» с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, призвал «немедленно прекратить издеваться над политиком» и передать его Киеву.

«В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни», — говорится в заявлении на сайте украинского дипведомства. Там считают, что нарушение прав Саакашвили «идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС».

Саакашвили 55 лет. Сложив полномочия президента в 2013 году, он переехал на Украину и получил ее гражданство, но в 2021 году тайно вернулся в Грузию. Там его арестовали из-за обвинений по нескольким уголовным делам. В СИЗО бывший глава государства несколько раз объявлял голодовку, его перевели в больницу.

В начале декабря 2022 года группа медицинских экспертов из нескольких стран поставила Саакашвили десять основных диагнозов, в том числе нейропсихологические, гастроэнтерологические заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Врачи предупредили, что политик может впасть в кому.

24 января адвокат Саакашвили сообщил, что тот заразился коронавирусом. Через несколько дней профессор Зураб Чхаидзе, директор клиники «Вивамед», где лечится политик, сказал, что Саакашвили может умереть, если откажется от лечения. По словам врача, сейчас он не исполняет рекомендации врачей. Спустя несколько дней соратники экс-президента заявили о его переводе в реанимацию.

В судебном заседании 1 февраля, в котором Саакашвили принимал участие по видеосвязи из клиники, он попросил похоронить его сердце в Киеве, если он не доживет «до победы Украины, которая очень близка».