МИД России посоветовал воздержаться от поездок в четыре региона Турции из-за землетрясений

МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок в четыре региона Турции

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Министерство иностранных дел России рекомендовало туристам воздержаться от поездок в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп «в связи с повышенной сейсмической активностью». Об этом в своем телеграм-канале сообщает консульский департамент ведомства.

6 февраля в 4:17 утра в провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км. В 13:30 мск случился повторный толчок с той же магнитудой. Последствия стихийного бедствия затронули десять провинций. По последним данным, погибли 3549 человек, пострадали более 22 тыс. В Сирии из-за землетрясения погибли 1509 человек, 3548 получили травмы.

Днем 7 февраля произошли новые землетрясения магнитудой 5,3~5,4 в восточной и центральной части страны.

Более ста российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. В аэромобильную группировку вошли кинологические группы, в зоне ЧС был развернут аэромобильный госпиталь с операционным, реанимационным и терапевтическим блоками.