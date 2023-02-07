Посол Эстонии покинул территорию России

Маргус Лайдре (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Глава эстонской дипмиссии Маргус Лайдре уехал из России. Сообщение об этом появилось на странице посольства Эстонии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской организацией и запрещена).

«Сегодня мы сказали наше сердечное «прощай, до следующего раза» нашему послу Маргусу Лайдре, который с 2018 года очень заботился о нашем посольстве в Москве и семье посольства», — говорится в сообщении. Попрощаться с Лайдре приехал посол Польши в России Кшиштоф Адам Краевский.

Посол покинул свою резиденцию в Малом Кисловском переулке 7 февраля рано утром, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Он уехал один на легковой машине.

Президент Эстонии Алар Карис отозвал Маргуса Лайдре с должности посла Эстонской Республики в России. Он подписал соответствующий указ 6 февраля, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

МИД России предписал Маргусу Лайдре покинуть Россию до 7 февраля. Это связано с тем, что Россия понизила уровень диппредставителя страны до временного поверенного в делах. Министерство приняло такое решение в ответ на требование Эстонии сократить число сотрудников российского посольства. Таллин решил сократить число дипломатов с 15 до восьми.

Эстонское дипведомство заявило, что посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть территорию страны одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы.

В МИДе считают, что эстонские власти «целенаправленно разрушают» отношения с Россией, в ранг государственной политики возведены «тотальная русофобия» и «культивирование враждебности». Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу объяснил, что сокращение числа сотрудников российского посольства проводится с целью «добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве».

После начала специальной военной операции на Украине Эстония закрыла свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове. При этом в эстонском МИДе отказывались понижать уровень дипотношений с Россией, в то время как другие страны Балтии, Латвия и Литва, приняли такое решение в апреле 2022 года.