МИД потребовал от посла Эстонии покинуть Россию
МИД: посол Эстонии должен покинуть Россию, уровень диппредставительства понижен
Маргус Лайдре
МИД вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и предписал ему покинуть Россию до 7 февраля, сообщило ведомство в Telegram.
В заявлении министерства говорится, что Россия понижает уровень диппредставителя в двух странах до временного поверенного в делах. Решение принято в ответ на требование Эстонии сократить число сотрудников российского посольства.
В МИДе считают, что эстонские власти в последние годы «целенаправленно разрушают» отношения с Россией. «Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — говорится в заявлении.
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