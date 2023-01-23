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МИД потребовал от посла Эстонии покинуть Россию

МИД: посол Эстонии должен покинуть Россию, уровень диппредставительства понижен
Маргус Лайдре
Маргус Лайдре (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

МИД вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и предписал ему покинуть Россию до 7 февраля, сообщило ведомство в Telegram.

В заявлении министерства говорится, что Россия понижает уровень диппредставителя в двух странах до временного поверенного в делах. Решение принято в ответ на требование Эстонии сократить число сотрудников российского посольства.

В МИДе считают, что эстонские власти в последние годы «целенаправленно разрушают» отношения с Россией. «Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — говорится в заявлении.

Материал дополняется

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