СБУ заподозрила жену Медведчука в финансировании Росгвардии и МВД России

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Оксану Марченко, жену украинского политика Виктора Медведчука, в «финансировании» Росгвардии и МВД России в Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте на сайте ведомства.

«Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. В частности, к организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука», — говорится в сообщении. Марченко сейчас находится за пределами Украины.

По данным ведомства, компании Марченко (их название ведомство не уточняет), созданные в Ялте, платили за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова, а также платили «налоги и сборы» в российский бюджет. Общая сумма произведенных платежей составляет более 50 млн грн (более 96 млн руб.).

Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму объявили подозрение по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Максимальное наказание по ней — до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным СБУ, Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд руб. «Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем «крымская фирма» подписала соответствующие «охранные» соглашения со структурами Росгвардии и МВД России», — уточняет СБУ.

СБУ также провела 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука на Украине, офисах ее компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров. Там они обнаружили документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, печати и банковские карты, которые «использовались в незаконной деятельности».

В мае 2021 года депутата Верховной рады Украины и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука заподозрили в госизмене. В этом году верховная рада Украины лишила его депутатского мандата. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) также ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В 2022 году «РБК Украина» сообщала, что Медведчука и его жену видели в Ялте в одном из кафе.