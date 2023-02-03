Зеленский переслал в Раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Руслана Стефанчука рассмотреть вопрос лишения мандатов всех депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом говорится в его ответе на петицию, размещенную на сайте украинского лидера.

Президент отметил, что депутаты Рады обладают правом законодательной инициативы и могут сами внести в парламент соответствующие законопроекты.

Автор петиции призывал срочно поставить законопроекты и резолюции на голосование.

В ответе Зеленского перечислены основания для досрочного лишения мандата депутата Рады, в числе которых прекращение его гражданства и вступление в силу обвинительного приговора против него.

В апреле прошлого года деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» была приостановлена. Главой политического совета ОПЗЖ был Виктор Медведчук, которого украинские власти обвинили в госизмене.

В сентябре Медведчука передали России в рамках обмена пленными. 10 января его и еще нескольких оппозиционеров лишили украинского гражданства.

Спустя три дня их лишили депутатских мандатов. Мандатов также лишили входивших в ОПЗЖ депутатов Тараса Козака и Рената Кузьмина, а также нескольких депутатов от других политических сил.