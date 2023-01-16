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Медведчук заявил о «спасении» Украины в 1990-х русскоязычным юго-востоком

Медведчук: Украину в 1990-х годах спас от коллапса русскоязычный юго-восток
По мнению бывшего депутата Верховной рады и главы политсовета ОПЗЖ, Украина в 1990-х годах могла утратить свою независимость, если бы не русскоязычное население юго-востока с производственными мощностями и развитой индустрией
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Русскоязычное население юго-востока Украины спасло страну от экономического коллапса в 1990-х годах, а вместе с ней и политическую независимость Украины, заявил в интервью «Известиям» руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена в прошлом году, экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

По его словам, для России после распада СССР интеграция с Западом стояла на первом месте, в ней Москва «видела залог своего успеха как современного государства». При этом особого желания привязать к себе бывшие союзные республики, в том числе Украину, российское руководство не испытывало. Медведчук полагает, что большинство советских республик продолжали существовать от дотаций со стороны Москвы, поскольку экономически Россия превосходила все эти страны.

«Независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток, где сейчас идут ожесточенные бои. Юго-восток встроил Украину в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией. Об этом не принято говорить, но в 1990-х годах именно русскоязычный юго-восток спас экономическую, а вместе с ней и политическую независимость Украины», — сказал политик.

Кроме этого, Медведчук обвинил Запад в расширении блока НАТО и обострении этнических конфликтов вокруг своих границ, приведя в пример Югославию, Грузию и Украину. «И как должна к этому относиться Россия? Ведь она честно закончила холодную войну, а вот США, НАТО, похоже, нет. Получается, что приготовленное ей объединение с Западом идет не на равных условиях, а на условиях экономического и политического поглощения. Отсюда и требования Москвы прекратить двигаться к границам России и пересмотра позиций и договоренностей», — указал он.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Власти Донецка и Луганска не согласились с итогами Евромайдана и объявили о своей независимости. Киев в ответ начал антитеррористическую операцию.

В феврале Россия начала собственную спецоперацию на Украине, целью которой власти называли защиту республик Донбасса. 5 октября ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России.

Виктор Медведчук — кум Владимира Путина (российский президент — крестный отец его дочери), в прошлом один из богатейших бизнесменов на Украине (12-е место в списке Forbes 2021 года, его состояние оценивалось в $620 млн), а также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», деятельность которой была приостановлена весной прошлого года. На Украине против него открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.

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В феврале 2022 года, через несколько дней после начала российской военной операции, МВД Украины сообщило, что политик сбежал из-под домашнего ареста. В апреле СБУ задержала его. В ночь на 22 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украине передали 215 человек, в том числе командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), а России — 56. Среди них был и глава политсовета ОПЗЖ.

Уже после обмена президент Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины, а Верховная рада лишила его мандата.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Виктор Медведчук НАТО Украина
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