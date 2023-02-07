Пушилин заявил об успехах российских военных у Северска

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Российские военные достигли определенных успехов в направлении Северска, которое важно для дальнейшего взятия Красного Лимана, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана — это, конечно же, Северск и все, что с этим связано. И есть определенные успехи», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

Подробности продвижения войск врио главы ДНР не привел.

Северск находится в Бахмутском районе ДНР, примерно в 30 км к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Бои за Северск идут с начала июля. В середине августа глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал о «зачистке зеленой зоны» в окрестностях города.

В ЛНР тогда сообщали о блокировании Северска с трех сторон.

В середине января 2023 года Пушилин заявил, что снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано после взятия Соледара. Из-за этого, по его словам, украинские войска, которые базируются в укрепленных районах Северска, могут попасть в окружение.