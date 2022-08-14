Кадыров сообщил о «зачистке зеленой зоны» в окрестностях Северска

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» заняли «стратегически важную позицию» под городом Северск в ДНР, в его окрестностях идет зачистка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). <...> В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска», — рассказал Кадыров.

По его словам, наступление в этом районе продолжается третий день, украинские военнослужащие отступают. «Ахмат» уничтожил один из их укрепрайонов, в результате чего погиб один «бандеровец», еще троих пленили. Со стороны спецназа потерь нет, добавил глава Чечни.

Северск находится в Бахмутском районе, примерно в 30 км к северу от Бахмута (Артемовска), неподалеку от границы с ЛНР. О начале боев за город МВД ЛНР сообщило в начале июля, 18 июля там указывали, что Северск находится под контролем сил республики.

Российское Минобороны не сообщало о переходе города под контроль российских войск. По данным из последних сводок военного ведомства, 13 и 14 августа в районе Северска были уничтожены взводы гаубиц Д-30 ВСУ, 11 августа — склады боеприпасов. За день до этого Минобороны указывало, что украинские военные размещают в жилых домах города артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрела близлежащих населенных пунктов.