Пушилин заявил о возможности окружения сил ВСУ в районе Северска

Глава ДНР заявил, что группировка ВСУ рискует попасть в окружение в районе Северска

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Украинские войска, которые базируются в укрепленных районах Северска, могут попасть в окружение. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Накануне Пушилин сообщил, что снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано после взятия Соледара. Под контроль российских военных также перешел поселок Соль в районе Соледара.

«Что немаловажно, после того как была взята под контроль станция «Соль», то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

О взятии Соли российскими силами глава ДНР заявил 17 января. На следующий день Минобороны России подтвердило эту информацию.

О полном взятии Соледара (расположен в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска) в ДНР Минобороны сообщило 13 января. Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, поясняли в ведомстве.