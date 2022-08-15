Посол ЛНР Мирошник сообщил о блокировании Северска с трех сторон

Родион Мирошник (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик блокировали Северск с трех сторон, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», — сказал Мирошник.

Северск находится в Бахмутском районе, примерно в 30 км к северу от Бахмута (Артемовска), неподалеку от границы с ЛНР.

3 июля помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил о начале боев за Северск. Спустя шесть дней силы ЛНР вместе с российскими военными сообщили о взятии под свой контроль села Григорьевка, который расположен примерно в 9 км от Северска. 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев объявил, что город перешел под полный контроль сил республики.

Накануне, 14 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» ведут зачистку зеленой зоны в окрестностях Северска. По его словам, наступление в этом районе продолжается третий день, украинские военнослужащие отступают.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.