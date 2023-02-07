«РИА Новости» узнало о росте выпуска снарядов для уничтожения танков НАТО

В России для нужд военной операции на Украине в прошлом году в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибром 152 мм, которые можно использовать для уничтожения танков Abrams и Leopard, поставляемых Киеву западными странами, сообщил источник «РИА Новости».

«Высокая точность снарядов «Краснополь» позволяет поражать одиночные малоразмереные цели противника, в том числе подвижные, например, танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике. В частности, данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что темпы производства управляемых артиллерийских снарядов в этом году еще вырастут.

«Краснополь» — высокоточный управляемый снаряд, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. В Минобороны говорили, что его точность попадания — не менее 95%. Снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов, входит в российский комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разрабатывается Тульским конструкторским бюро приборостроения.

Военное ведомство не раз отчитывалось о применении этого снаряда в ходе боевых действий на Украине.

В конце января несколько западных стран пообещали поставить Украине танки: США отправят танки Abrams, а Германия, Польша и другие намерены передать танки Leopard. По словам украинского посла во Франции Вадима Омельченко, в общей сложности западные страны пообещали 321 танк.

Президент России Владимир Путин, комментируя очередной пакет военной помощи Киеву от Вашингтона, сказал, что Москве «есть чем ответить» и применением бронетехники «дело не закончится». Российские власти считают, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт.