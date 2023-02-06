Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 1,5 тыс. человек

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Число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 1498, пишет Sabah. Пострадали свыше 8 тыс. человек.

Управление по чрезвычайным ситуации ранее указывало, что разрушения, вызванные катастрофой, затронули более 2,8 тыс. зданий.

В турецких провинциях, пострадавших из-за землетрясения, приостановили работу образовательные учреждения сроком на 1-2 недели в зависимости от региона, передает издание со ссылкой на министра образования страны Махмута Озера.

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