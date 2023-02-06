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В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецком городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш, следует из данных местного Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD).
Согласно данным ведомства, землетрясение произошло в 4:17 (совпадает с мск) на глубине в 7 км.
Землетрясение ощущалось во многих крупных городах Турции, в том числе в Анкаре, Газиантепе, Невшехире, Кайсери, Адане и Хатае, пишет CNN Turk.
В городах Адыяман, Диярбакыр и Малатья разрушены здания, уточняет NTV.
Данных о пострадавших нет.
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