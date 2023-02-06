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В Сирии более 100 человек погибли при землетрясении

AP: при землетрясении в Сирии погибли 111 человек, пострадали 516
О жертвах землетрясения сообщили в северных городах Сирии — Алеппо, Латакии, Хаме. Эта часть страны граничит с Турцией, где власти заявли о 76 погибших после толчков

Во время землетрясения в Сирии погибли 111 человек, еще 516 пострадали, передает AP. Телеканал Al-Hadath сообщает о более чем 100 жертвах.

Ранее Минздрав сообщал о 42 жертвах в Алеппо, Латакии и Хаме. Алеппо находится на севере страны, вблизи границы с Турцией. Хама — на 120 км к югу от Алеппо. Латакия располагается на берегу Средиземного моря примерно в 150 км от Алеппо.

В других прибрежных городах Сирии также рассказали о последствиях землетрясения. В Баянисе (регион Тартус, около 40 км от Латакии) власти сообщили агентству о незначительных разрушениях, 17 человек с легкими травмами попали в больницы. В расположенном рядом городе Джабле власти также заявили об обрушении нескольких зданий.

Эпицентр землетрясения, как указал Sana глава Национального центра сейсмологии страны Раед Ахмед, был не в Сирии, а в Турции, в районе Искендеруна на юге страны. По его данным, там толчки достигали 7,7 баллов, затем на границе двух стран были толчки 6,4 балла и слабее. Ахмед отметил, что землетрясение было самым сильным с 1995 года, с которого центр ведет наблюдения.

В Турции, по последним данным, в результате землетрясения погибли 76 человек, заявило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). По его информации, магнитуда толчков составила 7,4, а эпицентр был в районе Кахраманмараш, который расположен севернее Искендеруна. Позднее ощущались толчки магнитудой 6,6, указывает Hurriyet.

AFAD среди городов, где зафиксированы жертвы, перечисляет Газиантеп, Адане, Османии (находятся южнее Кахраманмараша, ближе к Сирии), Малатье, Адыямане (севернее Кахраманмараша) и других. Hurriyet пишет, что власти этих городов сообщили о разрушении десятков зданий.

РБК направил запрос в посольства России в Турции и в Сирии.

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Анастасия Серова
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