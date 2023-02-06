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В Белоруссии КГБ проверит органы власти на учениях против терроризма

КГБ Белоруссии: с 7 по 8 февраля пройдут антитеррористические учения для госорганов
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

С 7 по 8 февраля в Белоруссии на территории Кличевского района Могилевской области пройдут антитеррористические учения для сотрудников государственных органов. Об этом сообщил Комитет государственной безопасности страны на своем сайте.

Цель учений — проверка «готовности государственных органов к реагированию <...> на акты терроризма».

«Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств», — говорится в сообщении.

В учениях примут участие подразделения КГБ, МВД, Государственного пограничного комитета, Минобороны, МЧС и других госорганов.

6 января КГБ также начал учения с применением военной техники в Минской и Витебской областях, сообщало агентство «БелТА». Учения также носят антитеррористический характер и рассчитаны на работников министерств и государственных органов.

В октябре 2022 года глава КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель говорил, что его ведомство получило данные о подготовке терактов в Белоруссии из Литвы и Польши, а также о создании на Украине группы боевиков для захвата одного из райцентров страны.

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Он уточнил, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии «как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 24 января, что участники незаконных военизированных формирований понесут особую ответственность. В частности, Лукашенко говорил о полке Калиновского, в который входят белорусские добровольцы, — он участвует в конфликте на Украине на стороне Киева.

Теги
Белоруссия КГБ Белоруссии военные учения антитеррор
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