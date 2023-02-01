В Белоруссии ввели сбор за пересечение границы на автомобиле
В Белоруссии с 1 февраля вводится сбор с транспортных средств при выезде из страны. Он будет действовать до 1 января 2025 года.
«Плата взимается за выезд механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 т, за исключением колесных тракторов и самоходных машин», — уточнили в Госпогранкомитете республики.
Размер сбора для транспортных средств массой до 5 т в Витебской, Гродненской и Брестской областях установлен в размере одной базовой величины — 37 белорусских рублей (1030 руб. по текущему курсу). Сумма сбора не зависит от числа пассажиров. Деньги будут идти в бюджет области, где расположен пункт пропуска.
Согласно п. 7 ст. 4 закона № 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», от уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют главы государства и правительства республики, дипломаты, а также те, кто следует на похороны близких родственников (при наличии подтверждающих документов), инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы и некоторые другие категории граждан.