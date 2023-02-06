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Эрдоган обвинил Запад в «подлых кампаниях» перед выборами в Турции
Президент Эрдоган: Запад проводят «подлые кампании» с целью повлиять на выборы в Турции
С целью повлиять на предстоящие выборы в Турции страны Европы и Америки проводят «подлые кампании», одной из таких акций было сожжение Корана в Швеции и Дании, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на встрече с молодежью в городе Айдын. Его слова передает агентство Anadolu.
«Все мировые державы, от Европы до США, уже прилагают огромные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая и провести их так, как они хотят. Вот для чего нужны эти подлые кампании против нас», — сказал Эрдоган, вспомнив акцию с сожжением Корана в Стокгольме и Копенгагене.
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