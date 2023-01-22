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Эрдоган заявил, что выборы президента в Турции пройдут на месяц раньше

Эрдоган: выборы президента Турции пройдут 14 мая
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС)

Выборы президента Турции пройдут 14 мая, заявил действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Cumhuriyet.

«Я хотел бы поблагодарить Господа за то, что он позволил нам быть вместе с вами, молодые люди, на выборах, которые состоятся 14 мая», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе. Он подчеркнул, что это не досрочные выборы, а перенос выборов. Эрдоган запланировал установить новую дату 10 марта, передает Yeni Safak.

Изначально всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — планировали провести 18 июня. О том, что Эрдоган, возглавляющий Партию справедливости и развития, перенесет их на более ранний срок, наблюдатели говорили неоднократно. Газета Sabah писала об этом в конце декабря прошлого года со ссылкой на источники. Эрдоган также давал понять, что этот сценарий возможен.

Выступая перед своими однопартийцами 18 января, он вспомнил день 14 мая 1950 года — тогда в стране прошли выборы, на которых победили оппозиционеры Ататюрка. «Спустя 73 года вновь в этот день наш народ скажет «нет» этим аплодирующим путчистам из «блока шести», — сказал турецкий президент, имея в виду альянс оппозиционных партий.

Эрдоган, занимающий пост главы республики с 2014 года (до этого с 2003 года он занимал пост главы правительства), ищет возможность привлечь на участки больше своих сторонников, этим объясняется перенос выборов, указывает France 24. Кроме того, 14 мая — дата, «очень важная для религиозных турок», отмечает телеграм-канал «Повестка дня Турции». После победы на выборах 1950 года Аднан Мендерес и его Демократическая партия проводили все преобразования в пользу религиозной части населения, однако после военного переворота 1961 года он был повешен, а затем стал сакральной фигурой для правой Турции.

Теги
Турция президент выборы президента Реджеп Тайип Эрдоган
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