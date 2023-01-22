Эрдоган заявил, что выборы президента в Турции пройдут на месяц раньше
Выборы президента Турции пройдут 14 мая, заявил действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Cumhuriyet.
«Я хотел бы поблагодарить Господа за то, что он позволил нам быть вместе с вами, молодые люди, на выборах, которые состоятся 14 мая», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе. Он подчеркнул, что это не досрочные выборы, а перенос выборов. Эрдоган запланировал установить новую дату 10 марта, передает Yeni Safak.
Изначально всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — планировали провести 18 июня. О том, что Эрдоган, возглавляющий Партию справедливости и развития, перенесет их на более ранний срок, наблюдатели говорили неоднократно. Газета Sabah писала об этом в конце декабря прошлого года со ссылкой на источники. Эрдоган также давал понять, что этот сценарий возможен.
Выступая перед своими однопартийцами 18 января, он вспомнил день 14 мая 1950 года — тогда в стране прошли выборы, на которых победили оппозиционеры Ататюрка. «Спустя 73 года вновь в этот день наш народ скажет «нет» этим аплодирующим путчистам из «блока шести», — сказал турецкий президент, имея в виду альянс оппозиционных партий.
Эрдоган, занимающий пост главы республики с 2014 года (до этого с 2003 года он занимал пост главы правительства), ищет возможность привлечь на участки больше своих сторонников, этим объясняется перенос выборов, указывает France 24. Кроме того, 14 мая — дата, «очень важная для религиозных турок», отмечает телеграм-канал «Повестка дня Турции». После победы на выборах 1950 года Аднан Мендерес и его Демократическая партия проводили все преобразования в пользу религиозной части населения, однако после военного переворота 1961 года он был повешен, а затем стал сакральной фигурой для правой Турции.