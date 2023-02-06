Воздушную тревогу объявили на востоке Украины

В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Кроме того, сигналы тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой области. Первые сигналы были слышны в 00:35 (01:35 по мск).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно. Последний раз был накануне, 5 февраля. Сигналы звучали в Днепропетровской и Харьковской областях, всего за тот день воздушную тревогу объявляли минимум пять раз.

Российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

4 февраля в Одессе произошла авария на подстанции, в результате которой оказались обесточены весь город и часть Одесского района. Утром в тот же день на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Как позже уточнил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, без электроснабжения после аварии остались около 40% потребителей (280 тыс.).