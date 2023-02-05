В Одессе из-за проблем с электричеством школы и вузы ушли на каникулы на два дня

В Одессе из-за проблем с электричеством школы ушли на каникулы на два дня

Одесса (Фото: Michalis Karagiannis / imago-images.de / Global Look Press)

Из-за проблем с подачей электричества после аварии на подстанции школьников и студентов Одессы отправляют на двухдневные каникулы 6 и 7 февраля, сообщает администрация города в телеграм-канале.

В детских садах будут работать дежурные группы, добавили там.

Авария на подстанции, в результате которой оказались обесточены вся Одесса и часть Одесского района, произошла 4 февраля. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль 5 февраля заявил, что без света остаются около 40% абонентов (280 тыс.), вновь получают электричество более 200 тыс. потребителей и объекты критической инфраструктуры.

В городе действуют экстренные отключения света: его дают на два часа дважды в сутки. В Одессу направили генераторы, также в районе открыто 337 «пунктов нерушимости» (защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление).

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с энергоснабжением в Одессе должна существенно улучшиться лишь к концу недели, когда будут завершены работы на одном из энергообъектов.

В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что в энергетической системе страны наблюдается дефицит генерации.