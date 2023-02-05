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Шмыгаль сообщил о 40% оставшихся без света в Одессе

Премьер Украины Шмыгаль: в Одессе без света остаются около 40% потребителей
Одесса
Одесса (Фото: Serhii Smolientsev / Reuters)

В Одессе без электроснабжения после аварии на подстанции остаются около 40% потребителей (280 тыс.), вновь получают электричество более 200 тыс. абонентов и объекты критической инфраструктуры, в городе действуют экстренные отключения света, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Фактически 90% котельных централизованного снабжения уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции», — написал он.

Кроме того, в Одессу доставляют генераторы: более 25 агрегатов уже прибыло, около 50 направляются в город. Также в Одесском районе открыто 337 «пунктов несокрушимости» (защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление), из них 295 — в Одессе, добавил Шмыгаль.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с энергоснабжением в Одессе должна существенно улучшиться лишь к концу недели, когда будут завершены работы на одном из энергообъектов. Пока в городе действует экстренный график подачи электричества: свет появляется у абонентов на два часа дважды в сутки. «Критическую инфраструктуру переводим на генераторы, чтобы больше электрики дать населению. По мере подключения график будем смягчать до схемы 2/10 и 2/8», — указал Кудрицкий (цитата по «Страна.ua»).

Энергохолдинг ДТЭК в своем телеграм-канале сообщил, что направил в Одессу 15 генераторов, что должно позволить подавать электричество через каждые восемь часов.

Авария на подстанции, в результате которой оказались обесточены вся Одесса и часть Одесского района, произошла 4 февраля. До этого на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее гендиректор энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что в энергетической системе страны наблюдается дефицит генерации.

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