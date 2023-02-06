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Эрдоган отметил «беспокойство» некоторых людей из-за их с Путиным диалога

Президент Турции Эрдоган: некоторых людей беспокоит его договоренность с Путиным по зерну

Некоторых людей беспокоит договоренность президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по отправке зерна в бедные африканские страны, заявил турецкий лидер во время своего выступления на встрече с молодежью в городе Айдын, передает телеканал TRT.

«Мы договорились, что зерно будет отправлено в Турцию бесплатно. Мы превратим его в муку и отправим в бедные африканские страны. Мы сейчас этим занимаемся. <...> Конечно, некоторых это беспокоит. Но несмотря ни на что, мы поступаем правильно», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что «в мировой политике» сейчас никто не ведет переговоры с российским президентом. «Но я веду переговоры с президентом Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским», — подчеркнул Эрдоган.

В июле 2022 года Россия и Украина отдельно друг от друга при посредничестве с Турцией и ООН заключили соглашение об экспорте сельхозпродукции, которое включало две части. Одна касалась вывоза зерна из украинских портов через безопасный морской коридор в Черном море, другая — снятия ограничений с экспорта российской продукции — зерна, удобрений.

«Украинская» часть сделки реализуется, в ноябре действие договоренностей продлили до марта следующего года. Однако, как не раз отмечала Москва, вторая часть соглашения не выполняется.

Эрдоган и Путин регулярно проводят переговоры. Последний их разговор состоялся 16 января. Среди обсуждаемых тем были вывоз украинского зерна из черноморских портов и разблокирование поставок продовольствия и удобрений из России, а также ситуация на Украине и вопрос об обмене пленными.

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Эрдоган отметил «беспокойство» некоторых людей из-за их с Путиным диалога
Эрдоган отметил «беспокойство» некоторых людей из-за их с Путиным диалога

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин зерно Зерновая сделка
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