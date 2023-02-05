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Друг Николая Дроздова допустил его скорую выписку из больницы

Композитор Дунаев: состояние Николая Дроздова хорошее, на днях его могут выписать
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Ученый и телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо после перелома ребер, его могут выписать из больницы в ближайшее время, сообщил РБК его друг композитор Дмитрий Дунаев.

«Состояние у него хорошее, настроение тоже. Думаю, на днях его выпишут», — сказал он.

29 января Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественными переломами ребер. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но несколько дней после инцидента провел дома.

Его друг художник Константин Мирошкин рассказал, что дома ему стало хуже — стало больно кашлять. Дроздову несколько раз предлагали вызвать скорую, однако он отказывался. Спустя сутки ученый сам вызвал себе такси и поехал в больницу. В результате обследования МРТ врачи обнаружили у ученого перелом восьми ребер. Дроздов испытывал сильные боли и затруднение дыхания, из-за чего его подключили к аппарату вентиляции легких.

Мирошкин 29 января рассказал, что врачи планируют оставить его в больнице еще на неделю, после чего он продолжит лечение дома. Спустя два дня жена ученого Татьяна Дроздова сообщила об улучшении его самочувствия, однако отметила, что пока непонятно, сколько он пробудет в больнице.

Дроздов уже был госпитализирован с переломами ребер и ключицы в январе 2019 года. Он упал, потеряв равновесие во время зарядки. После этого он прекратил съемки в программе «В мире животных», которую вел более 40 лет, и отказался вести любые проекты на телевидении. Сейчас ученый работает на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

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