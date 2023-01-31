Жена Николая Дроздова сообщила об улучшении его самочувствия

Пока непонятно, сколько еще телеведущий пробудет в больнице, однако его уже перевели в обычную палату — за ним ухаживает его дочь, рассказала супруга Николая Дроздова Татьяна

Николай Дроздов (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Состояние здоровья ученого, телеведущего Николая Дроздова улучшается, он уже переведен в обычную в палату. Об этом РБК сообщила его жена Татьяна.

«Есть улучшения, он уже в палате лежит вместе с дочкой, она там за ним ухаживает», — сообщила она. По ее словам, пока непонятно, сколько еще телеведущий пробудет в больнице.

О том, что Николая Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественным переломом ребер, стало известно 29 января. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но еще несколько дней провел дома после инцидента.

Его друг художник Константин Мирошкин рассказал, что дома ему стало хуже — стало больно кашлять. Дроздову несколько раз предлагали вызвать скорую, однако он отказывался. Спустя сутки он сам вызвал себе такси и поехал.

В результате обследования МРТ врачи обнаружили у ученого перелом восьми ребер. Дроздов испытывал сильные боли и затруднение дыхания, из-за чего к нему подключили аппарат вентиляции легких.

Мирошкин 29 января рассказал, что врачи планируют оставить его в больнице еще на неделю, после чего он продолжит лечение дома.

Дроздов уже был госпитализирован с переломами ребер и ключицы в январе 2019 года. Он упал, потеряв равновесие во время зарядки.

Николай Дроздов вел телепередачу «В мире животных» более 40 лет. С 2019 года он прекратил съемки в программе и отказался вести любые проекты на телевидении. Сейчас ученый работает на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.