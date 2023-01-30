Друг Николая Дроздова рассказал, что он идет на поправку
Состояние Николая Дроздова идет на поправку, уже через неделю его могут выписать из больницы, сообщил РБК друг ученого художник Константин Мирошкин.
«Опасность миновала. Все нормально — бодренький, веселый, анекдоты рассказывает <...>. А сейчас он уже перешел из реанимации интенсивной в обычную палату», — уточнил художник.
29 января Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественным переломом ребер. Ученый возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но еще несколько дней провел дома после инцидента.
«Ночью переспал, и чуть-чуть ухудшилось. Все говорят: «Давай скорую, в больницу». — Он говорит: «Нет, не поеду, потому что там вирусы, много людей». И не поехал. Еще день провозился — было такое ощущение, что развернется боком и не болит. Потом еще ночь, больно кашлять стало, вызвали скорую, он говорит: «Нет, ночью я не поеду, утром». Утром он сам встал, вызвал себе такси и поехал», — рассказ РБК Митрошкин.
В результате обследования МРТ врачи обнаружили у ученого перелом восьми ребер.
Четыре года назад, в январе 2019 года, Дроздов уже попадал в больницу с переломами ребер и ключицы. Тогда он потерял равновесие во время зарядки и упал. Вскоре его выписали.