Друг Николая Дроздова рассказал, что он идет на поправку

Николай Дроздов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Состояние Николая Дроздова идет на поправку, уже через неделю его могут выписать из больницы, сообщил РБК друг ученого художник Константин Мирошкин.

«Опасность миновала. Все нормально — бодренький, веселый, анекдоты рассказывает <...>. А сейчас он уже перешел из реанимации интенсивной в обычную палату», — уточнил художник.

29 января Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественным переломом ребер. Ученый возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но еще несколько дней провел дома после инцидента.

«Ночью переспал, и чуть-чуть ухудшилось. Все говорят: «Давай скорую, в больницу». — Он говорит: «Нет, не поеду, потому что там вирусы, много людей». И не поехал. Еще день провозился — было такое ощущение, что развернется боком и не болит. Потом еще ночь, больно кашлять стало, вызвали скорую, он говорит: «Нет, ночью я не поеду, утром». Утром он сам встал, вызвал себе такси и поехал», — рассказ РБК Митрошкин.

В результате обследования МРТ врачи обнаружили у ученого перелом восьми ребер.

Четыре года назад, в январе 2019 года, Дроздов уже попадал в больницу с переломами ребер и ключицы. Тогда он потерял равновесие во время зарядки и упал. Вскоре его выписали.