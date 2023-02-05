Путин на следующей неделе поедет в один из регионов и проведет заседание Совета по науке

Путин посетит один из регионов и проведет заседание Совета по науке

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин в рамках командировки посетит один из российских регионов, сообщил ведущий Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Также Путин на неделе собирается встретиться с представителями авиационной отрасли в честь Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. Этому празднику исполняется 100 лет. По телемосту президент откроет новые аэропорты в России.

В День российской науки, который состоится 8 февраля, глава государства вручит премии молодым ученым и проведет заседание Совета по науке и образованию. На следующей неделе он проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Зарубин, перечисляя планы Путина, добавил, что список мероприятий неполный.

2 февраля Путин посетил Волгоград, чтобы принять участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Он почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане, возложив венок к Вечному огню в Зале славы. Позже Путин выступил на концерте с речью, в которой заявил, что российской армии «есть чем ответить» на поставки западного вооружения Украине.