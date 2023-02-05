Путин посетит один из регионов и проведет заседание Совета по науке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Головин сделал голевой пас в победном матче «Монако» Спорт, 17:01
Отбывший наказание за допинг лыжник расплакался из-за бронзы Кубка России Спорт, 16:56
ЕС призвал Грузию не возобновлять авиасообщение с Россией Политика, 16:53
Губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села в Курской области Политика, 16:43
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 16:41
В Турции задержали 15 готовивших теракты у посольств Швеции и Нидерландов Политика, 16:24
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 15:55
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Путин посетит один из регионов и проведет заседание Совета по науке Политика, 15:52
«Миссис Вселенной» впервые стала россиянка Общество, 15:50
Минобороны сообщило о ликвидации диверсантов в ЛНР и Харьковской области Политика, 15:36
«Сибирь» вернула лидерство в Восточной конференции КХЛ, победив «Адмирал» Спорт, 15:22
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:09
Экс-чемпион Bellator оценил итог боя Емельяненко фразой «пора завязывать» Спорт, 15:04
Экс-премьер Израиля заявил о срыве Западом переговоров по Украине Политика, 14:55
Политика ,  
0 

Путин посетит один из регионов и проведет заседание Совета по науке

Путин на следующей неделе поедет в один из регионов и проведет заседание Совета по науке
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин в рамках командировки посетит один из российских регионов, сообщил ведущий Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Также Путин на неделе собирается встретиться с представителями авиационной отрасли в честь Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. Этому празднику исполняется 100 лет. По телемосту президент откроет новые аэропорты в России.

В День российской науки, который состоится 8 февраля, глава государства вручит премии молодым ученым и проведет заседание Совета по науке и образованию. На следующей неделе он проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Зарубин, перечисляя планы Путина, добавил, что список мероприятий неполный.

2 февраля Путин посетил Волгоград, чтобы принять участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Он почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане, возложив венок к Вечному огню в Зале славы. Позже Путин выступил на концерте с речью, в которой заявил, что российской армии «есть чем ответить» на поставки западного вооружения Украине.

Теги
Персоны
Владимир Путин регионы гражданская авиация наука

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского
Политика
Помпео заявил об умении администрации Трампа «сдержать» Путина
Политика
В Берлине «приняли к сведению» слова Путина об ответе на танки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter