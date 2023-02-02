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Путин почтил память защитников Сталинграда

Путин почтил память защитников Сталинграда и возложил цветы на Мамаевом кургане

Путин почтил память защитников Сталинграда
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Президент Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память защитников города. Об этом говорится в телеграм-канале Кремля. 

Путин посетил мемориальный комплекс, расположенный на Мамаевом кургане, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память защитников Сталинграда.

После этого он подошел к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен на территории комплекса, и также возложил цветы. В годы войны Чуйков командовал 62-й армией, прославившейся полугодовой обороной города.

Путин прилетел в Волгоград, чтобы принять участие в торжествах и встретиться с представителями патриотических и молодежных организаций города. Позже он встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, говорится в анонсе поездки, опубликованном на сайте Кремля.

26 января экс-премьер Сергей Степашин предложил снова переименовать Волгоград в Сталинград, чтобы сохранить память о победе в Сталинградской битве.

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Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, показали, что 67% жителей города не поддержали эту инициативу. В Кремле также не подтвердили намерение Путина объявить о возвращении городу наименования, от которого власти СССР отказались в 1961 году.

Теги
Персоны
Владимир Путин Мамаев Курган Волгоград Сталинградская битва

Владимир Путин

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