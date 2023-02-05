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Бизнесмен с Запада рассказал о возврате «дикой торговли» с Россией

The Economist: экономические условия в России открыли возможность «быстро разбогатеть»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Предприимчивые россияне и некоторые выходцы с Запада используют свои связи для заключения выгодных сделок в рамках ухода из России иностранных компаний, рассказал The Economist неназванный западный промышленник, помогающий нескольким европейским предприятиям покинуть российский рынок. Он описал происходящее как возвращение в девяностые — «дикое время бандитского капитализма».

«Можно с уверенностью предположить, что новые владельцы будут игнорировать такие тонкости как санкции, как только они вступят в права собственности», — утверждает он.

«Экономическая изоляция» России, пишет издание, открыла редкую возможность быстро разбогатеть. Авторы материала связывают это с «коррупционной системой», возникшей на фоне особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях. Издание отмечает, что до начала спецоперации прямые американские и европейские инвестиции в Россию составляли $350 млрд.

Ограничение по сделкам издание называет «пакетом крайних мер», введенных российскими властями для стабилизации экономики в первые месяцы после начала спецоперации. Они сработали гораздо лучше, чем могли надеяться их авторы, говорится в заметке.

Санкции Запада были нацелены на изоляцию российской экономики, но реальность оказалась сложнее, поскольку только половина мира соблюдает ограничительные меры, говорится в заметке.

Российские власти смогли избежать экономической катастрофы, указывает издание: ВВП сократился в прошлом году на 2,2% вопреки ожидаемого многими экспертами падения на 10% и более, безработица остается низкой.

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иностранные компании Бизнес Экономика санкции
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