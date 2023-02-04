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МИД счел лицемерными призывы ЕС к миру при «инвестировании» в конфликт

Захарова: призывы ЕС к миру лицемерны на фоне вложений Брюсселя в конфликт
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Призывы Евросоюза к миру на Украине звучат лицемерно в условиях, когда европейские власти говорят о готовности «инвестировать» в украинский конфликт столько, сколько потребуется. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова говорила о саммите Украина — ЕС, который прошел 3 февраля в Киеве. Она заявила, что Евросоюз обещает Украине членство в нарушение собственных требований к кандидатам. Декларируя «общность ценностей» с Украиной, ЕС выражает солидарность с «тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова и выражения, грубым нарушением» языковых прав и прав верующих в этой стране, добавила дипломат.

«Не менее лицемерны призывы есовцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что поставки оружия, обучение украинских военнослужащих и другое финансирование конфликта увеличат число жертв.

Накануне, 3 февраля, в Киеве состоялся первый с начала спецоперации саммит «Украина — ЕС». Президент Евросовета Шарль Мишель на саммите заявил, что Украина достигла «немалого прогресса» в судебной реформе и борьбе с коррупцией после получения статуса кандидата в июне 2022 года.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, сообщил, что европейская миссия подготовит дополнительно 15 тыс. украинских военных. Таким образом их число возрастет вдвое — до 30 тыс. человек, уточнил политик.

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На встрече стороны обсудили выделение новой финансовой помощи Украине, в том числе средств на восстановление страны. По ее итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несколько раз обратила внимание на солидарность ЕС с Киевом.

Фон дер Ляйен не раз говорила, что помогать Украине ЕС будет столько, сколько потребуется. Похожие заявления делали и политики из других стран, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Российские власти поставки оружия Киеву осуждают. Они только затянут конфликт и не помешают Москве достичь целей спецоперации, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
ЕС Мария Захарова МИД поставки оружия мирное урегулирование
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