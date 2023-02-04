Председатель правительства ДНР рассказал о запасах соли в Соледаре

Председатель правительства ДНР Хоценко: в Соледаре соли хватит на тысячу с хвостиком лет

Запасов соли в городе Соледар, который российские войска взяли под контроль в январе, хватит более чем на тысячу лет. Об этом ТАСС заявил председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко.

«Производственные мощности «Артемсоли» — 7 млн тонн соли в год добычи, запасы месторождения — 13 млрд тонн соли. За 130 лет добыто около 250 млн тонн соли, то есть запасов соли при таких объемах добычи хватит более чем на тысячу с хвостиком лет», — рассказал Хоценко. Он добавил, что на сегодняшний день это крупнейшее месторождение соли в Евразии.

«Артемсоль» — градообразующее предприятие города. В связи с началом военной операции на Украине предприятие остановило свою деятельность.

О полном контроле над Соледаром заявил штаб теробороны ДНР 17 января. Город находится в 75 км к северу от Донецка. До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что город взяли под контроль подразделения его структуры, отметив, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». 25 января Вооруженные силы Украины признали потерю города.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после того, как российские войска займут Соледар, усилия армии будут направлены на установление контроля над Артемовском (украинское название — Бахмут) и Северском. Артемовск находится примерно 10 км южнее Соледара, в нем продолжаются ожесточенные бои.