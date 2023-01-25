ВСУ признали потерю Соледара

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Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил AFP, что украинские военные уступили российской стороне Соледар.

«После нескольких месяцев сложных боев <...> украинские вооруженные силы покинули его, чтобы отступить на заранее приготовленные позиции», — сказал Череватый (цитата по France24). Он не уточнил даты, когда произошло отступление.

Российское Минобороны сообщило о полном взятии Соледара 13 января. За два дня до этого о взятии под контроль города бойцами ЧВК «Вагнер» рассказал основатель компании Евгений Пригожин. 17 января штаб территориальной обороны ДНР заявил о полном контроле российских военных над Соледаром.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие города откроет для российских сил путь на Артемовск (украинское название — Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск. В Минобороны отмечали, что контроль над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске.