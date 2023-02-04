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Захарова заявила об «оправданиях» Шольца из-за «Северных потоков»

МИД: Шольц вынужден оправдываться из-за скрытия данных о взрывах на «Северных потоках»

Канцлер Германии Олаф Шольц вынужден искать оправдания из-за нежелания Берлина обнародовать данные о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что политика властей Германии на «сплошное засекречивание» связанной с диверсиями на газопроводах информации вызывает неудовольствие «у многих представителей различных германских политических партий и сил, которых трудно заподозрить в благожелательном отношений к России».

2 февраля Шольц ответил на вопрос о том, почему Берлин не высказывает свои предположения относительно виновных в диверсии, недостатком достоверной информации. «Мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии», — заявил канцлер, уточнив, что пока этих данных нет, Германия продолжит говорить на тему диверсий «сдержанно».

Захарова заявила об «оправданиях» Шольца из-за «Северных потоков»
Захарова заявила об «оправданиях» Шольца из-за «Северных потоков»

Утечки газа на обеих нитках «Северного потока» и на нитке «Северного потока-2» после взрывов произошли в конце сентября 2022 года в Балтийском море, в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Расследованием инцидента занимаются Дания, Швеция и ФРГ, также место происшествия обследовали оператор газопроводов Nord Stream AG и «Газпром». После взрывов «Газпром» полностью остановил «Северный поток».

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Российские власти считают западные страны причастными к инциденту. Президент Владимир Путин заявлял, что «англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», организовав взрывы газовых магистралей. По его мнению, «англосаксы» «фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры».

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Мария Захарова Олаф Шольц Северный поток Северный поток-2

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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