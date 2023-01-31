Захарова заявила об осознании Западом роли США в конфликте на Украине

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Западные страны начинают осознавать, что провокации США привели к конфликту на Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация, и это осознание приходит, как вы понимаете, не к нам. Мы это давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать», — сказала она. По словам Захаровой, западные эксперты, политологи и журналисты — «кто-то робко, кто-то более настойчиво» — теперь тоже говорят о том, что «провокативность Вашингтона» привела к таким последствиям на Украине.

Минские соглашения идут в «плоскости фальсификации подходов государств к международно-правовой сфере», а решения мирового сообщества принимаются на основании заведомо ложных посылов, заключила Захаровна.

«Если страны, которые, как сейчас выясняется, не собирались ничего выполнять и рассматривали те документы, которые они принесли для одобрения в Cовбез [ООН] для того, чтобы они стали обязательны для всех, лгали, а теперь они об этом сказали прямо, значит они должны нести ответственность», — добавила представитель МИДа.

В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала минские соглашения «попыткой дать время» Киеву, который использовал его, чтобы «стать сильнее». Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован заявлением Меркель. По его мнению, слова экс-канцлера свидетельствуют о том, что Россия правильно поступила, когда начала спецоперацию на Украине.