В Госдуме предложили отменить бронь от мобилизации для части айтишников

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С ИТ-специалистов, некоторых ученых и инженеров следует снять бронь на частичную мобилизацию: они могут помочь в проведении военной операции на Украине, работая в лабораториях и за компьютерами, заявил в беседе с Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.

По его словам, есть категории работников, которые не должны попадать под мобилизацию, иначе «будут оголяться многие отрасли народного хозяйства». Однако есть и специалисты, которые могут служить не на передовой, при этом помогая армии.

«Зачем им (ИТ-специалистам. — РБК) давать в руки автомат, когда проще дать мышку и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Напишут программу для защиты от вирусов или еще что-то. Они могут служить в кибервойсках. То же самое с учеными, биологами, которые могут с микроскопами в руках заниматься созданием противоядий от биологического оружия», — пояснил Гусев.

По мнению депутата, Минобороны стоит пересмотреть кадровую политику в отношении мобилизованных, чтобы призвать на такого рода службу ученых и инженеров. «Для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины. Как делают это в крупных корпорациях специалисты по работе с персоналом. То есть HR», — уточнил он.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В ее рамках на службу призвали 300 тыс. человек из запаса. Указ о мобилизации продолжает действовать, однако власти неоднократно говорили, что необходимости в дополнительном призыве нет.

Помимо ИТ-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях, право на получение отсрочки получили сотрудники российских операторов связи, системообразующих зарегистрированных СМИ, организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение». К забронированным гражданам относятся также работники предприятий оборонной промышленности.

Бронь, в отличие от отсрочки, закрепляется не за гражданином, а за его должностью. Она предоставляется по месту работы. Для получения отсрочки по ней гражданин должен иметь соответствующее высшее образование и работать полный день.

Призыв в рамках частичной мобилизации также не распространяется на не годных к службе по состоянию здоровья, студентов вузов, тех, у кого есть четверо и более детей, и ряд других категорий граждан.