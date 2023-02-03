В Кремле оценили защиту Крыма и Донбасса от украинских «штурмовых бригад»

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Донбасс пока не до конца защищен и поэтому продолжается российская военная операция, а безопасность Крыма обеспечена надежно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал заявление МВД Украины о подготовке штурмовых отрядов для «освобождения оккупированных территорий» и просьбу в связи с этим оценить, хорошо ли защищены Крым и Донбасс.

«Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью, это еще предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, — это регион Российской Федерации. Безопасность Крыма обеспечена надежно», — сказал представитель Кремля.

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