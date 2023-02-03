По всей Украине объявили воздушную тревогу

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, жителей призывают проследовать в укрытия, следует из данных карты тревог.

Первые сигналы прозвучали в 11:30 по московскому времени, во всех регионах тревога была объявлена спустя семь минут.

Воздушная тревога на Украине объявляется регулярно с начала октября. Минобороны России сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. В последний раз Минобороны отчитывалось об атаках 27 января, удары наносили днем ранее.

В украинских регионах в связи с ударами периодически возникают проблемы с электроснабжением. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в декабре 2022 года, что в стране уничтожена половина энергетической инфраструктуры. В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил об огромном дефиците электрогенерации на Украине.