США выделят Украине и Молдавии $135 млн из американо-российского фонда

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США решили передать $135 млн на восстановление экономики Украины и помощь Молдавии из ликвидированного Американо-российского инвестиционного фонда (TUSRIF). Это следует из заявления на сайте Агентства США по международному развитию (USAID).

Еще $18 млн агентство направит в Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (USRF, признан в России нежелательной организацией) — эти деньги пойдут на поддержку российского гражданского общества и независимых организаций.

Фонд TUSRIF был создан администрацией США в 1995 году, чтобы при содействии USAID организовать инвестиции в российскую экономику. TUSRIF инвестировал преимущественно в медиа, потребительские товары, ретейл, финансовые услуги, информационные технологии и телекоммуникации. В 2008 году фонд ликвидировали.

В качестве его преемника по решению экс-президента США Джорджа Буша и российского президента Владимира Путина был создан USRF. Задачами фонда назывались поддержка развития рыночной экономики России и укрепление российско-американских связей.

В декабре 2015 года USRF в России признали «нежелательной организацией» по решению Генеральной прокуратуры. По сообщению Генпрокуратуры, фонд оказывал поддержку российским НКО, выполнявшим функции иностранного агента и участвовавшим в политических процессах на территории России. В ведомстве подчеркивали, что деятельность фонда «представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства».