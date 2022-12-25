В Молдавии назвали угрозой заявление МИД России о сотрудничестве Кишинева с НАТО

В Молдавии назвали угрозой заявление МИД России о сотрудничестве с НАТО

Сравнение сотрудничества Молдавии и НАТО с «печальным опытом Украины» в Кишиневе расценивают как угрозу. Об этом заявил представитель МИД Молдавии Даниэль Водэ на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной и признанной экстремистской в России организации).

Ранее замглвы МИД России Михаил Галузин заявил, что «безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе». «Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», — добавил он.

«Мы отвергаем угрозы, высказанные замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным… Наша страна — мирное и нейтральное государство», — написал Водэ.

По словам Водэ, нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию и безразличие к тому, что происходит в мире. Для преодоления гибридных вызовов необходима солидарность с друзьями, добавил представитель молдавского МИДа.

В начале декабря глава МИД Молдавии Нику Попеску принял участие в министерской встрече НАТО в Румынии. В Конституции Молдавии закреплен нейтралитет, а власти страны ранее заявляли об отсутствии планов вступать в НАТО. При этом Кишинев взаимодействует с альянсом в рамках индивидуальной программы партнерства.