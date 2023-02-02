Дмитрий Песков: в Кремле не планируют мероприятия к годовщине военной операции

В Кремле заявили об отсутствии плана мероприятий к годовщине спецоперации

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планировании мероприятий к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

«Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались», — сказал Песков, передает «Интерфакс».

Российская военная операция началась 24 февраля 2022 года. Украина в годовщину намерена провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. План мероприятия неизвестен. Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский предположил, что саммит ограничится проведением заседаний Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности.

По словам представителя Евросоюза в Турции Николауса Майер-Ландрута, ЕС запланировал провести 22 февраля, к годовщине начала военной операции, «крупный саммит» в Стамбуле. Ожидается, что на мероприятии «состоится обмен мнениями по геополитическим и экономическим последствиям войны». На саммит приглашен «один из членов правительства Украины». Позвали ли представителя России, неизвестно.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что в США «полным ходом» готовятся к годовщине российской военной операции. Вопрос обсуждают и в администрации президента, и в других ведомствах, уточняла она. Телеканала CNN со ссылкой на источники сообщал, что глава США Джо Байден рассматривает возможность поехать в Европу, однако Карин Жан-Пьер отрицала планирование такого визита. Польская газета Dziennik Gazeta Prawna писала о планах Байдена в конце февраля посетить Польшу и встретиться там с украинским коллегой Владимиром Зеленским.