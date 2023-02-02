В Кремле заявили об отсутствии плана мероприятий к годовщине спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 01 фев, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 01 фев, 19:33
Шпионский план: как сайт контрагента может повысить ваши продажи Pro, 13:15
Власти Петербурга назвали причину сбоя в работе городских сервисов Общество, 13:15
Эксперты назвали города с максимальным ростом цен на новостройки Недвижимость, 13:10
Shell получила в 2022 году рекордную в своей истории прибыль Инвестиции, 13:04
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 13:04
В России приостановили прием заявлений на загранпаспорта нового образца Общество, 13:03
Песков призвал не преувеличивать роль ЧВК «Моцарт» на Украине Политика, 12:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Актера из фильма Кевина Костнера «Танцующий с волками» арестовали Life, 12:55
Ледяной шторм вынудил техасских майнеров остановить добычу криптовалюты Крипто, 12:54
В российской ИТ-сфере долго пренебрегали стандартами. К чему это привело Pro, 12:53
Власти поручили определить размер оборотного штрафа за вредные выбросы Бизнес, 12:48
В Австралии решили не заменять Елизавету II королем Карлом III на купюрах Финансы, 12:45
Лавров заявил о желании Запада сделать из Молдавии «следующую Украину» Политика, 12:44
Sostav вручит награды за лучшую российскую рекламу Пресс-релиз, 12:44
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле заявили об отсутствии плана мероприятий к годовщине спецоперации

Дмитрий Песков: в Кремле не планируют мероприятия к годовщине военной операции
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планировании мероприятий к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

«Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались», — сказал Песков, передает «Интерфакс».

Российская военная операция началась 24 февраля 2022 года. Украина в годовщину намерена провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. План мероприятия неизвестен. Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский предположил, что саммит ограничится проведением заседаний Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности.

По словам представителя Евросоюза в Турции Николауса Майер-Ландрута, ЕС запланировал провести 22 февраля, к годовщине начала военной операции, «крупный саммит» в Стамбуле. Ожидается, что на мероприятии «состоится обмен мнениями по геополитическим и экономическим последствиям войны». На саммит приглашен «один из членов правительства Украины». Позвали ли представителя России, неизвестно.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что в США «полным ходом» готовятся к годовщине российской военной операции. Вопрос обсуждают и в администрации президента, и в других ведомствах, уточняла она. Телеканала CNN со ссылкой на источники сообщал, что глава США Джо Байден рассматривает возможность поехать в Европу, однако Карин Жан-Пьер отрицала планирование такого визита. Польская газета Dziennik Gazeta Prawna писала о планах Байдена в конце февраля посетить Польшу и встретиться там с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Теги
Кремль Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Материалы по теме
В США запланировали отреагировать на годовщину начала операции на Украине
Политика
Киев анонсировал «саммит мира» в годовщину начала спецоперации
Политика
Берл Лазар заявил Путину о готовности на все ради мира на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter