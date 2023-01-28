В США запланировали отреагировать на годовщину начала операции на Украине

США запланировали отреагировать на годовщину начала российской военной операции на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, планирование того, как Вашингтон отреагирует «идет полным ходом». Она отметила, что вопрос обсуждают и в администрации президента, и в других ведомствах.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновника сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поехать в Европу в годовщину начала российской военной операции. Один из них сказал, что страной визита может стать Польша. Другой назвал маловероятной поездку Байдена на Украину, поскольку это небезопасно. Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не планируют такой визит президента в Европу.

Украина в годовщину начала российской военной операции намерена провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский предположил, что мероприятие ограничится проведением заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.

Евросоюз запланировал провести 22 февраля, к годовщине начала военной операции, «крупный саммит» в Стамбуле, заявил глава представительства ЕС в Турции Николаус Майер-Ландрут, передает Anadolu. По его словам, на мероприятии «состоится обмен мнениями по геополитическим и экономическим последствиям войны». На саммит приглашен «один из членов правительства Украины».

Предстоящий саммит призван показать Украине поддержку, отметил Майер-Ландрут. «Люди часто называют дату 9 сентября «точкой перемен» в истории безопасности США. Ну, а для нас подобная «точка» — 24 февраля 2022 года», — сказал он.