Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Власти США смягчили правила донорства для геев Общество, 03:10
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Синдика» на МКАДе Общество, 02:44
Полиция Израиля назвала предполагаемого виновника теракта в Иерусалиме Общество, 02:32
В США запланировали отреагировать на годовщину начала операции на Украине Политика, 02:28
Посол Украины назвал число танков, которые Киев получит от Запада Политика, 02:27
Забихулло Татар попросил Путина о новой переписи «от имени всех татар» Общество, 02:02
Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией Политика, 02:01
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
МИД Германии объяснил слова Бербок о «войне против России» Политика, 01:31
ТАСС узнал о рассмотрении версии поджога рынка «Синдика» на МКАДе Общество, 01:27
Reuters узнал о подвохе для выдвижения Трампа в президенты Политика, 01:22
WSJ сообщила о «начале конца» горнолыжных курортов в Альпах Общество, 01:00
На МКАДе загорелся рынок «Синдика» Общество, 00:21
В Газпромбанке опровергли утечку данных «Газпромбанк Инвестиции» Финансы, 00:17
«Инвесторы — идиоты». Как «криптокоролева» украла $4 млрд и ушла от ФБР Pro, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В США запланировали отреагировать на годовщину начала операции на Украине

Представитель Белого дома Жан-Пьер: полным ходом готовимся к годовщине операции на Украине

США запланировали отреагировать на годовщину начала российской военной операции на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, планирование того, как Вашингтон отреагирует «идет полным ходом». Она отметила, что вопрос обсуждают и в администрации президента, и в других ведомствах.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновника сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поехать в Европу в годовщину начала российской военной операции. Один из них сказал, что страной визита может стать Польша. Другой назвал маловероятной поездку Байдена на Украину, поскольку это небезопасно. Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не планируют такой визит президента в Европу.

Украина в годовщину начала российской военной операции намерена провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский предположил, что мероприятие ограничится проведением заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.

Евросоюз запланировал провести 22 февраля, к годовщине начала военной операции, «крупный саммит» в Стамбуле, заявил глава представительства ЕС в Турции Николаус Майер-Ландрут, передает Anadolu. По его словам, на мероприятии «состоится обмен мнениями по геополитическим и экономическим последствиям войны». На саммит приглашен «один из членов правительства Украины».

Предстоящий саммит призван показать Украине поддержку, отметил Майер-Ландрут. «Люди часто называют дату 9 сентября «точкой перемен» в истории безопасности США. Ну, а для нас подобная «точка» — 24 февраля 2022 года», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
Индексировать зарплаты должны все. Как это сделать с выгодой для компании
Главный секрет переговоров, который вам никто не откроет
«Галерея провалов»: 8 худших продуктов Apple, Nike, Amazon
Теги
Белый дом Военная операция на Украине саммит
Материалы по теме
Захарова посоветовала новому послу США «не наступать на старые грабли»
Политика
В Кремле не поверили заявлениям Нуланд о готовности США ослабить санкции
Политика
Кремль заявил о способности США быстро завершить конфликт на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter